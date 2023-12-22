За 2024 году в Петербурге планируют благоустроить 57 общественных пространств

Основное внимание будет уделено Линейному парку, Муринскому парку, парку Боевого Братства и бульвару на улице Крыленко.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", запланированного на 2024 год, планируется благоустроить 57 общественных пространств в городах. Об этом сообщил "Петербургской дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что этот процесс будет проходить поэтапно, с обновлением существующих садов и парков, а также созданием новых общественных пространств. Основное внимание будет уделено Линейному парку, Муринскому парку, парку Боевого Братства и бульвару на улице Крыленко.

Так, Василеостровский район будет дополнительно благоустроен с помощью Линейного парка, в Муринском парке будут сохранены максимальное количество растений и деревьев, а в парке Боевого Братства появятся новые детские и спортивные площадки, маршруты для прогулок, а также новые виды растений.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю с петербургских улиц вывезли почти 280 тыс. кубометров снега.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга