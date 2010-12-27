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Путепровод КАД возле Мурино перекроют по двум полосам на месяц
Сегодня, 11:28
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himif

Путепровод КАД возле Мурино перекроют по двум полосам на месяц

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Неудобства на дороге продлятся месяц.

Очередной участок на КАД перекроется по двум полосам, предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На этот раз им стал путепровод над железной и автомобильной дорогой, по основному ходу, на развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой в Мурино. В течение месяца там будут вестись дорожные работы по восстановлению бетонного защитного слоя и ремонт дорожного покрытия.

Первая и вторая полосы будут недоступны для движения, на третьей и четвертой будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее мы писали, что дорожные работы ограничат движение транспорта на Выборгском шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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