Путепровод КАД возле Мурино перекроют по двум полосам на месяц

Неудобства на дороге продлятся месяц.

Очередной участок на КАД перекроется по двум полосам, предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На этот раз им стал путепровод над железной и автомобильной дорогой, по основному ходу, на развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой в Мурино. В течение месяца там будут вестись дорожные работы по восстановлению бетонного защитного слоя и ремонт дорожного покрытия.

Первая и вторая полосы будут недоступны для движения, на третьей и четвертой будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Ранее мы писали, что дорожные работы ограничат движение транспорта на Выборгском шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"