Дорожные работы ограничат движение транспорта на Выборгском шоссе

Подрядчик поэтапно занимается ремонтом трассы.

С понедельника, 29 сентября, на Выборгском шоссе от КАД до Суздальского проспекта ограничат движение транспорта. На участке будут ремонтировать дорожное покрытие, а затем займутся устройством силовых ограждений и ремонтом обочин.

По словам начальника ГАТИ Петербурга Олега Зотова, трасса оказывает серьезное влияние на транспортную доступность густонаселенных районов Петербурга. На данный момент на Выборгском шоссе действуют три ограничения, на дорогах образуются серьезные пробки.

Объехать закрытый участок можно будет по Парашютной улице и автодороге "Сортавала".

Ранее Piter.TV рассказал об ограничениях в движении в четырех районах Петербурга.

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