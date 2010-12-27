На петербургских дорогах ожидаются новые ограничения

Изменения затронут Выборгский, Центральный, Фрунзенский и Кировский районы.

На дорогах Петербурга ожидается ряд изменений в движении транспорта, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 28 сентября по 11 октября на участке по Кременчугской улице от Миргородской улицы до Атаманской движение будет затруднено из-за работ ГУП "Водоканала" по прокладке инженерных сетей.

28 сентября перекроется движение транспорта по проспекту Луначарского в створе Выборгского шоссе. Там будут чинить дорожное покрытие.

На один день, 29 сентября, не получится проехать по проспекту Просвещения в створе Выборгского шоссе

В связи с продолжением размещения пешеходной галереи и временного ограждения для проведения работ по строительству жилого дома в период с 28 сентября 2019 г. по 15 октября 2020 г. продолжит действовать закрытие направления движения транспорта по Грузинской ул. от Средней ул. к ул. Салова, а также ул. Салова от Волковского пр. до д.17 по Грузинской ул.

В Кировском районе С 1 октября по 9 ноября транспорт не проедет по проспекту Ветеранов от ул. Генерала Симоняка до ул. Солдата Корзуна. На этом участке собираются прокладывать водопровод.

Центральный район замыкает список изменивших дорожное движение участков города.

С 01 октября текущего года по 30 мая следующего закрывается движение транспорта по Аптекарскому переулка от Круглого пер. к Миллионной ул. Также будет сложно проехать по Марсову полю от наб. реки Мойки до Миллионной ул. Здесь готовится к появлению пешеходная галерея.

Ранее Piter.tv писал о забившем из-под асфальта "источнике" у "Елизаровской".

Фото: Piter.tv