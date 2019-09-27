У "Елизаровской" из-под асфальта забил "источник"

Каким образом прорвало асфальт, пока неясно.

Очевидцы у метро "Елизаровская" заметили открывшийся из-под дорожного покрытия "источник". Видео появилось в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как сказали Piter.tv в пресс-службе "Водоканала", причина прорыва асфальта на проспекте Елизарова пока устанавливается, но на месте уже работают службы, аварию локализируют. На время устранения дефекта подключенным к пострадавшей системе домам установят временное водоснабжение.

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Видео: ВКонтакте