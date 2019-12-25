Временную пешеходную эстакаду обустроят в Александровском парке

Сооружение заменит заросшую тропу от Кронверской набережной.

КГИОП представил акт историко-культурной экспертизы проектной документации по строительству временной железобетонной эстакады в Александровском парке. Как пишет "Деловой Петербург", по заказу ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология"" будет обустроена набережная Кронверкского протока.

Предполагается, что сооружение пройдёт от Кронверкской набережной и заменит неухоженную тропу с самосевными деревьями. Вместо неё появится железобетонная конструкция на стальных балках, которая будет опираться на сваи.

Для сохранения исторического облика в проекте будут учтены разнообразные элементы, в частности, деревянные перила и настил неброского цвета.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"