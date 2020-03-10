Пуск ракеты "Протон-М" отложили из-за некачественных комплектующих

Дефект устранят непосредственно на Байконуре.

Специалисты "Роскосмоса" проведут замену бракованных деталей в ракете "Протон-М" на космодроме Байконур. Для ремонта её не нужно будет возвращать в Москву. Об этом рассказал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Он добавил, что новая система качества, разработанная в госкорпорации "Роскосмос", нашла брак. Дефект устранят непосредственно на Байконуре.

До этого сообщалось, что пуск ракеты перенесен с конца марта на конец мая. Причина — обнаружение некачественных комплектующих.

Ранее Байконур предлагали модернизировать под пуски новой ракеты "Союз-2М".

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ