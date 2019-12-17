Ракета отправится в космос на сутки позже.

Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". Ракета-носитель должна отправиться в космос с 5 европейскими спутниками. Запуск должен был состоятся сегодня, 17 декабря. Специалистам из "Роскосмоса" пришлось отложить процесс из-за неполадки. Об этом сообщил директор по науке ЕСА Гюнтер Хазингер.

К сожалению, сегодняшний старт "Союза" отменен из-за ошибки в программном обеспечении прокомментировал специалист

Новый запуск планируется произвести в среду, 18 декабря. Он будет сделан с космодрома Куру во Французской Гвиане. Старт намечен на тоже самое время ( на 11:54 по московскому времени). "Союз" будет нести итальянский радиолокационный спутник, предназначенный для дистанционного зондирования земли, телескоп CHEOPS, научный спутник из Франции EyeSat, первый наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

Ранее в США констатировали агонию России как космической державы.

Фото: Twitter/Prof. Günther Hasinger

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ