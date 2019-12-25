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МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники
Сегодня, 10:55
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МЧС будет выявлять виновников природных пожаров через спутники

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Отмечается, что космический мониторинг эффективно применяется для заблаговременной оценки лесопожарной обстановки.

МЧС России будет выявлять виновников природных пожаров через спутники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный вопрос обсуждали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Баканова. Отмечается, что космический мониторинг эффективно применяется для заблаговременной оценки лесопожарной обстановки. Куренков подчеркнул, что система космического мониторинга МЧС состоит из четырех собственных станций приема космических снимков и двух совместных с "Роскосмосом".

Ранее мы сообщали, что в Калуге потушили пожар на складе отделочных материалов.

Фото: МЧС Роси

Теги: мчс россии, прирордные пожары, спутники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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