Александр Пушной вернется на СТС с новым шоу

Авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство.

Телеведущий Александр Пушной будет вести на СТС новое шоу под названием "Купите это немедленно". Авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство. Об этом сообщила Piter.TV пресс-служба телеканала.

Разработчикам всего за полторы минуты нужно будет представить свои изобретения и показать их уникальность не только зрителям, но и крупнейшим бизнесменам страны.

По словам генерального продюсера СТС Антона Федотова, новое шоу дарит шанс разработчикам за короткие сроки получить бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей.

Премьера состоится осенью этого года. В частности, зрителям представят машину, перерабатывающую мусор в топливо, и приложение для поддержания стиля.

Ранее бывший игрок КВН назвал условие, при котором закроется программа.

Фото: пресс-служба СТС