Пушков заявил, что порядка 90 млн россиян пользуются YouTube

Сенатор рассказал о том, как россияне используют иностранных видеохостинг.

Российский сенатор, глава профильного комитета СФ по вопросам информационной политики, взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что порядка 90 млн россиян все еще пользуются видеохостингом YouTube. Политик заметил, что большинство из пользователь используют данный онлайн-ресурс для размещения на площадке контента нейтрального характера, для реализации профессиональной деятельности, а не ради политических, идеологических целей.

YouTube продолжает блокировать целый ряд российских интернет-ресурсов, но старается, как мы заметили, не блокировать новых, потому что понимает, что это может привести уже к новым серьезным действиям. Алексей Пушков, сенатор

Парламентарий добавил, что не следует считать, что в YouTube доминирует исключительно антироссийская тематика, так как многие пользователи выкладывают на ресурсе материалы патриотического характера и взглядов, которые отвечают позиции большинства граждан РФ.

На "Госуслугах" появится возможность подать жалобу на телефонных мошенников.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"