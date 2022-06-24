На "Госуслугах" появится возможность подать жалобу на телефонных мошенников

Ирина Рукавишникова рассказала о законопроекте от СФ.

В верхней палате российского парламента сенаторы разработали законопроект, который даст возможность гражданам страны сообщать о фактах телефонного мошенничества через единый портал Государственных услуг. Об этом в рамках выступления на круглом столе комитета СФ по информационной безопасности коллегам рассказала первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Политик отметила, что для россиян, компаний и даже других стран существует свыше сотни вариаций по киберугрозам.

Парламентарий считает, что Совету Федерации необходимо продолжить законодательную работу по пресечению мошенничества с использованием информационных технологий. очень часто пользователи сталкиваются с кибербуллингом, онлайн-мошенниками и трэш-контентом в Интернете. На государственном уровне проблема приобретает другой уровень. Речь идет о кибершпионаже, нападения на объекты критической инфраструктуры и сайты органов власти.

В этой сфере прорабатывается инициатива, позволяющая гражданам сообщать через портал Госуслуг о фактах телефонного мошенничества, совершенного в том числе с помощью подменных номеров. Ирина Рукавишникова, сенатор

Автор данного законопроекта, сенатор Артём Шейкин уточнил, что российское правительство дало положительное заключение на документ.

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Фото и видео: Совет Федерации