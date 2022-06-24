Пушков увидел "сдвиг" на Западе по отношению к России

Сенатор считает, что люди за границей хотят услышать альтернативную точку зрения об украинском конфликте.

Внутри российского общества информационное противостояние с Западом складывается в нашу пользу. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков. Специалист заметил, что граждане страны сознательно делают свой выбор в пользу поддержки действий Вооруженных сил на Украине в рамках проведения специальной военной операции. Такими данными эксперт поделился с журналистами во время брифинга по завершению профильной комиссии. Пушков оценил, что такая реальность является последствиями колоссальной дискредитации РФ в западных медиа.

Последней точкой стало абсолютно неадекватное, не объективное, злостно искажающее реальность освещение событий на Украине. Алексей Пушков, сенатор России

По мнению российского парламентария, в настоящее время Запад охвачен антироссийской истерией, поэтому там ведётся мощнейшая информационная кампания против Москвы. Алексей Пушков заметил, что это не говорит о том, что люди не получают доступ к альтернативным сведениям. В частности, сенатор отметил интерес к другой точке зрения на украинский кризис у стран Латинской Америки, Азии и Африки.

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Фото и видео: Совет Федерации