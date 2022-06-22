Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом

Глава СФ рассказала о том, что делегация из РФ не сможет посетить Бирмингем.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отказ великобритании предоставить визы российским делегатам на Пленарную ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) беспределом. Соответствующий комментарий политик дала в рамках выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента. Дипломаты из РФ должны были принимать участие в мероприятии, которое проводится в Бирмингеме, со 2 по 6 июля.

На мой взгляд, надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций. Валентина Матвиенко, сенатор

Матвиенко призвала законодательно избавить русский язык от засилья иностранных слов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации