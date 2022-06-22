Глава СФ призвала избавить язык от чрезмерного внедрения иностранных слов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодательно избавить русский язык от засилья иностранных слов. Соответствующее заявление политик сделала в рамках выступления на пленарном заседании. Она дала поручение профильному комитету по науке, культуре и образованию от верхней палаты парламента проанализировать необоснованное употребление большого количества заимствований, а также рассмотреть возможные законодательные пути законодательного решения проблемы.

Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Парламентарий призвала коллег сохранить язык поэта Александра Пушкина, а также прекратить нововеяния, которые "абсолютно неуместны". Сенатор обратила внимание на то, что меры по сохранению языка принимаются во Франции и в других западных странах.

Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации