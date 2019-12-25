Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

Глава СФ поддержала инициативу регионов.

Председатель российской верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила сделать 1 июля в стране Днем тружеников тыла. Соответствующее заявление сенатор сделала в рамках пленарного заседания. Политик поддержала региональную инициативу и направила письмо с предложением президенту РФ Владимиру Путину об изменении календаря памятных дат. Ранее объявить о новом празднике предложили власти Чувашии.

Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля День тружеников тыла. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Напомним, что на территории Чувашии 1 июля будет открываться первый в стране мемориал труженикам тыла и строителям линий по обороне.

Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации