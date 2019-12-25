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Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла
Сегодня, 10:44
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Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

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Глава СФ поддержала инициативу регионов.

Председатель российской верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила сделать 1 июля в стране Днем тружеников тыла. Соответствующее заявление сенатор сделала в рамках пленарного заседания. Политик поддержала региональную инициативу и направила письмо с предложением президенту РФ Владимиру Путину об изменении календаря памятных дат. Ранее объявить о новом празднике предложили власти Чувашии.

Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля День тружеников тыла.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Напомним, что на территории Чувашии 1 июля будет открываться первый в стране мемориал труженикам тыла и строителям линий по обороне.

Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, регионы, совет федерации, труженики тыла, чувашия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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