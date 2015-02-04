Матвиенко: после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

Она напомнила слова президента РФ о том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

После спецоперации больше никто не сможет угрожать России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в рамках "часа субъекта", посвященного Севастополю.

По ее словам, борьба за сохранение русской идентичности в Севастополе и Крыму продолжалась и в период пребывания региона в составе Украины. Матвиенко отметила, что меры, принятые в марте 2014 года, были своевременными. Она также напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что все цели спецоперации будут достигнуты.

И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что в Москве создана очень эффективная и инновационная система социальной защиты населения

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