Матвиенко: В Москве создана очень эффективная и инновационная система социальной защиты населения

Сенатор видит необходимость создавать Центры долголетия по регионам страны.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что в Москве создана очень эффективная и инновационная система социальной защиты для населения. Такое заявление парламентарий сделала во время брифинга с журналистами в преддверии Дня социального работника (отмечается по стране 8 июня). Вместе с главой столицы Сергеем Собяниным политик посетила с рабочим визитом местный Центр московского долголетия в Сокольниках. В данном учреждении пожилые граждане могут заниматься творчеством, физической активностью и принимать участие в клубных занятиях по цифровой грамотности.

Это пример для наших регионов. Будем стараться, чтобы уникальный опыт Москвы получил развитие в субъектах Федерации. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Во время встречи с московскими социальными работниками Матвиенко оценила востребованность данных центров. Она напомнила, что люди старшего возраста требуют особого внимания. Сенатор видит важную задач в обеспечении пожилым гражданам интересной и насыщенной жизни.

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Фото и видео: Совет Федерации