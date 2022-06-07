Елена Мизулина: законы должны быть написаны простым и доступным языком

В СФ рассказали о том, что документы следует сделать более понятными для россиян.

Российские законы должны быть написаны простым и доступным для граждан языком. Такого мнения придерживается сенатор Елена Мизулина. Во время парламентских слушаний в Совете Федерации политик сочла, что пришло время проверить и проанализировать документы с точки зрения обеспечения их ясности не только для отраслевых специалистов, но и для остальных россиян.

Законы пишутся и реализуются всем обществом и прежде всего, гражданами. Если закон понятен, значит он доступен для гражданина, и гражданин будет по нему жить, он будет его добровольно исполнять Елена Мизулина, сенатор РФ

Парламентарий полагает, что сейчас граждане боятся, а также не всегда понимают российские законы, в которых употребляются сложные и порой неизвестные им формулировки. Она пояснила, что в отдельных случаях одно предложение с многочисленными причастными и деепричастными оборотами занимает по несколько страниц в документах.

Косачев: закон США о противодействии биоугрозам "применяется исключительно избирательно".

Фото и видео: Совет Федерации

