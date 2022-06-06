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Косачев: закон США о противодействии биоугрозам "применяется исключительно избирательно"

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Сенатор РФ рассказал, какие страны попадают под данный закон США по версии Вашингтона.

Российский сенатор, сопредседатель парламентской специальной комиссии по противодействию биологическим угрозам Константин Косачев во время брифинга с журналистами рассказал о том, что американский закон о борьбе с биологической опасностью "применяется исключительно избирательно". К такому решению политики пришли по результатам очередного заседания рабочей группы.

Он задействован только в трёх случаях: в отношении КНДР, Сирии и РФ. Совершенно очевидно, что закон используется в качестве целенаправленного оружия против стран, которые,  вписываются в их систему однополярного мира.

Константин Косачев, сенатор РФ

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: биолаборатории, биологическое оружие, константин косачев, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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