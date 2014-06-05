Косачев: на Украине обнаружены подозрительные следы деятельности Международного Красного Креста

В числе обнаруженных документов были руководства по использованию мин и боеприпасов.

На Украине обнаружены подозрительные следы деятельности Международного комитета Красного Креста. Об этом сегодня заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании Комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американских биолабораторий на территории Украины.

По информации СК РФ от 29 мая, в ряде украинских населенных пунктов были обнаружены следы Международного Красного Креста. Косачев уточнил, что были обнаружены сотни медицинских карт с указанием здоровых органов, но без данных об истории болезней. Также в числе обнаруженных документов были руководства по использованию мин и боеприпасов.

Ответы Красного Креста с точки зрения российских специалистов пока носят невразумительный характер. Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации

Ранее Косачев заявил, что Россия должна активнее взаимодействовать со странами СНГ

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