Косачев: Россия должна активнее взаимодействовать со странами СНГ

Он отметил, что Россия будет вынуждена покинуть так называемую "единую Европу".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что Россия должна активнее взаимодействовать со странами СНГ. Об этом он рассказал на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

Косачев отметил, что Россия будет вынуждена покинуть так называемую "единую Европу", которую страна пыталась создать. В связи с этим, по его словам, необходимо приходить на постсоветское пространство и в регионы, которые ждут прихода Москвы.

Он также заявил, что такое взаимодействие будет означать существенную переработку концепции внешней политики России.

Ранее Фадеев заявил, что концепция защиты прав человека используется Западом в качестве оружия.

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