Он привел в пример ситуацию в Ливии.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что концепция защиты прав человека используется Западом в качестве оружия. Об этом он рассказал на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

Фадеев привел в пример ситуацию в Ливии, где практически не было политических прав и свобод, но были социальные правда. По его словам, после того, как Запад встал на сторону противников Каддафи, в Ливии не осталось ни политических прав, ни социальных.

Такие способы воздействия на непокорные страны, они очень нередки в последнее время. Права и свободы используют в качестве оружия, это недопустимая история. Валерий Фадееев, глава СПЧ при президенте РФ

Ранее Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики.

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