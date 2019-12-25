По его словам, посткоронавирусный мир будет "трёхполярным".

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии COVID-19. Об этом он написал в своём материале для "Российской газеты".

По мнению политика, национальные государства укрепят свою роль, а уделом глобализма станет удовлетворение объективных общественных потребностей. Пушков отметил, что сейчас Россия, Иран, Китай, Индия и Турция не признают морального авторитета США на мировое лидерство. После пандемии, по его мнению, появится запрос на "многополярный мир", а влиять на мировую политику будут три страны — Россия, США и Китай.

- Мы не простимся с глобальным миром, но он будет другим. И жить мы будем в нем иначе. - Алексей Пушков, член Совета Федерации.

По его словам, посткоронавирусный мир будет "трёхполярным".

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