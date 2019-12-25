Америка не будет вкладываться в акции китайских компаний.

Дональд Трамп нашел способ наказать Китай. Об этом заявили журналисты американского телеканала Fox Business. Они ссылаются на информацию, полученную из внутренних документов администрации. По словам источника телеканала, президент Америки по личной инициативе начал запрещать местным федеральным пенсионным фондам скупать китайские акции. Эксперты уверены, что подобная политика является одним из способов для того, чтобы наказать КНР, которую в США считают виновником пандемии коронавируса.

Министр труда США Юджин Скалиа получил письмо, подписанное помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О"Брайеном, а также главой Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу. В документе авторы указывают на запрет вложений инвестиций в Китай для фонда Thrift Savings Plan. На данный момент активы компании составляют около четырех млрд долларов. В тексте прямо указывается на то, что данная мера связана с действиями властей КНР во время распространения COVID-19.

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