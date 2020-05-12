Америка не заинтересована в пересмотре торговых договоренностей с КНР.

Дональд Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик не считает, что Америка должна пересматривать условия, касающейся выполнения первой фазы торгового соглашения с партнерами.

Я не заинтересован. Мы подписали соглашение. Я тоже слышал об этом, они хотят возобновить переговоры, чтобы заключить более выгодную для них сделку прокомментировал Дональд Трамп

Ранее правительственная китайская газета The Global Times заявила, что политики рассматривают возможность признания заключенной сделки с США недействительной. Они якобы намерены обсуждать более выгодные для КНР условия. В Вашингтоне заявили, что намерены убедиться в том, что Китай сдержит свое обещание и увеличит закупки американской продукции.

Напомним, что Китай и США договорились, что в ближайшие два года КНР купит американских услуг и товаров на 200 млрд долларов. В обмен на это в США согласились поэтапно снижать тарифы на продукцию из Китая.

Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита в $500 млн.

Видео: YouTube / The White House