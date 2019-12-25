Он посетовал на то, что власти Китая вновь не дают никаких объяснений.

Член Совета Федерации Алексей Пушков посчитал новые случаи коронавируса в Китае странными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Очень странное новое появление COVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. Алексей Пушков, российский сенатор

Он посетовал на то, что власти Китая вновь не дают никаких объяснений. Сенатор добавил, что в случае с Пекином "летучие мыши и панголины точно ни при чём" и озвучил версию о том, что в китайскую столицу коронавирус завезли из Европы. Однако как он оказался на разделочной доске для лосося на рынке — неизвестно.

Ранее Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы.