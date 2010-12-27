В Пушкине высадят березы и построят детскую площадку за 30 миллионов рублей

Работы планируют закончить до 11 октября 2019 года.

Местная администрация города Пушкина планирует до 11 октября благоустроить территории нескольких домов на улицах Железнодорожная и Генерала Хазова. Из бюджета планируют выделить 29 163 829, 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

За полгода подрядчики должны демонтировать старые детские площадки, установить новое оборудование, уличные спортивные тренажеры. Также около домов покроют тротуары, дорожки, сделают травмобезопасное покрытие игровой зоны.

Также во дворах появятся живые изгороди и березы.

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Фото: Piter.tv