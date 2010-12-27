На благоустройство Петербурга в 2019 году направили 4 млрд рублей

Правительство города на Неве дополнительно вложит 2,5 млрд рублей на выполнение программы.

В 2019 году на благоустройство Санкт-Петербурга чиновники в общей сложности выделили около четырех миллиардов рублей. На данные средства Смольный планирует модернизировать объекты, прописанные в заранее утвержденной программе. Александр Беглов провел в Смольном совещание, посвященное вопросу реализации мероприятий. В ходе обсуждений было решено увеличить статью расходов с 1,5 млрд. на 2,5 миллиарда рублей.

Общественные пространства должны создавать хорошее, позитивное настроение. Это очень важно. И, конечно, в подготовке и реализации объектов комплексного благоустройства нужно обязательно советоваться с жителями прокомментировал ситуацию градоначальник

Отметим, что на городские средства будут благоустроены парки, сады и бульвары. Около 1,5 млрд. рублей уйдет на развитие общественных пространств и 33 дворов. В общей сложности программа затрагивает восстановление и реконструкцию более 400 объектов Северной столицы.

Среди актуальных вопросов также значится приведение в удовлетворительный вид заброшенных фонтанов и уборка береговой линии Невы.

Фото: Piter.tv