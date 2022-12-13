По его словам, российские силы идут вперед и уверенно выполняют свою работу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уверенно освобождают Артемовск. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".

Описывая текущую ситуацию в Артемовске, Пушилин отметил, что российские силы идут вперед и уверенно выполняют свою работу. Накануне врио главы региона отметил, что более 75% территории города контролируются ВС РФ.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки затягивается, так как ВСУ постоянно подтягивают резервы.

Видео: Соловьев Live