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Пушилин заявил, что российские войска уверенно освобождают Артемовск

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По его словам, российские силы идут вперед и уверенно выполняют свою работу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уверенно освобождают Артемовск. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live".

Описывая текущую ситуацию в Артемовске, Пушилин отметил, что российские силы идут вперед и уверенно выполняют свою работу. Накануне врио главы региона отметил, что более 75% территории города контролируются ВС РФ.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки затягивается, так как ВСУ постоянно подтягивают резервы.

Видео: Соловьев Live

Теги: артемовск, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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