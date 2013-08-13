Пушилин: на "Азовстали" нашли еще нескольких "заблудившихся" украинских военных

Глава ДНР рассказал о том, что с завода выходят люди, к которых все "сложно с психикой".

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на территории металлургического предприятия Мариуполя "Азовсталь" специалисты нашли еще нескольких "заблудившихся" украинских военных. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Он уточнил журналисту Владимиру Соловьеву о том, что говорит примерно о трех или четырех солдатах. В первый день было найдено еще один-два человека.

Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправленных к своим товарищам. Денис Пушилин, глава ДНР

пушилин подчеркнул, что эти украинские солдаты "сами всего боялись". Он заметил, что у этих военных "сложно с психикой".

Глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022.

Фото и видео: YouTube / Соловьев live