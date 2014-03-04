Глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022

Более 90 стран подтвердили свое участие в форуме.

В пятницу, 27 мая, глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил в разговоре с РИА Новости, что будет присутствовать на ПМЭФ.

План посещения форума находится в разработке. Петербургский международной экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Напомним, что более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ, им пообещали конфиденциальность. По мнению советника президента России Антона Кобякова, цифры впечатляющие.

Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2022.

Фото: официальный сайт президента Российской Федерации