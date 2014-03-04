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Глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022
Сегодня, 13:36
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Глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022

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Более 90 стран подтвердили свое участие в форуме.

В пятницу, 27 мая, глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил в разговоре с РИА Новости, что будет присутствовать на ПМЭФ. 

План посещения форума находится в разработке. Петербургский международной экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Напомним, что более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ, им пообещали конфиденциальность. По мнению советника президента России Антона Кобякова, цифры впечатляющие. 

Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2022.

Фото: официальный сайт президента Российской Федерации

Теги: денис пушилин, донецкая народная республика, петербург, пмэф
Категории: Лента новостей,

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