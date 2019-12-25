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Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2022
Сегодня, 11:12
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Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2022

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До форума осталось три недели. По организационным вопросам город находится в высокой степени готовности.

В четверг, 26 мая, губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург вышел на финишную прямую подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Главной темой форума станет "Новый мир – новые возможности", а программа включает 12 мероприятий. Гости форума обсудят разработку и производство инновационной продукции, внедрение новейших технологий, перспективы рынка труда, повышение качества жизни горожан, туризм и развитие Арктики. За четыре дня до начала ПМЭФ планируют также провести 50 культурных мероприятий. 

До форума остается три недели.

Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: петербург, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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