Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2022

До форума осталось три недели. По организационным вопросам город находится в высокой степени готовности.

В четверг, 26 мая, губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург вышел на финишную прямую подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

Главной темой форума станет "Новый мир – новые возможности", а программа включает 12 мероприятий. Гости форума обсудят разработку и производство инновационной продукции, внедрение новейших технологий, перспективы рынка труда, повышение качества жизни горожан, туризм и развитие Арктики. За четыре дня до начала ПМЭФ планируют также провести 50 культурных мероприятий.

До форума остается три недели.

Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ.

Фото: Piter.tv (архив)