Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ

Иностранцам пообещали "конфиденциальность".

Советник президента России Антон Кобяков заявил о том, что участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 90 стран. Организаторы пообещали иностранным участникам "конфиденциальность".

Мы сохраним "конфиденциальность", чтобы сохранить пространство доверия. Антон Кобяков

При этом уже известно, что активное участие в форуме примет делегация Кубы.

Ранее на Piter.tv: Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня.

Фото: Piter.tv (архив)