Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ

Советник президента России Антон Кобяков заявил о том, что участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 90 стран. Организаторы пообещали иностранным участникам "конфиденциальность".
Мы сохраним "конфиденциальность", чтобы сохранить пространство доверия.
Антон Кобяков
При этом уже известно, что активное участие в форуме примет делегация Кубы.
Ранее на Piter.tv: Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня.
Фото: Piter.tv (архив)
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