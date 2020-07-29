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Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ
Сегодня, 16:47
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Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ

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Иностранцам пообещали "конфиденциальность".

Советник президента России Антон Кобяков заявил о том, что участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили более 90 стран. Организаторы пообещали иностранным участникам "конфиденциальность".

Мы сохраним "конфиденциальность", чтобы сохранить пространство доверия.

Антон Кобяков

При этом уже известно, что активное участие в форуме примет делегация Кубы.

Ранее на Piter.tv: Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: пмэф, форум
Категории: Лента новостей,

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