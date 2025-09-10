Пушилин: в Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке

Глава ДНР сообщил о ситуации на линии соприкосновения с ВСУ.

Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Красноармейска, расположенного на территории Донецкой народной республики, от Вооруженных сил Украины сейчас ведут бои в высотной застройке города. Соответствующее заявление сделал журналисту Владимиру Соловьеву глава ДНР Денис Пушилин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник заметил, что на добропольском выступе с обеих сторон идут атаки и контратаки. При этом ВС РФ сделали рывок в зоне проведения специальной военной операции, что было "плезно и значимо". Вместе с этим система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" совместно с подразделениями противовоздушной обороны отразила большую часть ракетных атак по городу Донецку, предпринятых ВСУ за последние три дня.

Большая часть ракет перехвачена и нивелирована. Система "Купол Донбасса", а также ПВО отрабатывали по крупным целям, но, к сожалению, есть и прилеты, к сожалению, есть и пострадавшие среди гражданского населения. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава республики отметил, что атаки носят системный характер и направлены против гражданского населения. При этом, по его словам, активизация обстрелов стала реакцией на продвижение российских подразделений на линии боевого соприкосновения.

Пушилин: ВСУ пытаются безуспешно контратаковать к западу от Красноармейска.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE