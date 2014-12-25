По его мнению, строители смогут справиться с этой задачей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о планах по восстановлению 330 домов в Макеевке до наступления холодов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, строители смогут справиться с этой задачей. Он также подчеркнул, что Макеевка подверглась "варварским обстрелам" со стороны ВСУ, но на данный момент ведутся восстановительные работы.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ уже с трудом перебрасывают резервы в Авдеевку.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live