Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о планах по восстановлению 330 домов в Макеевке до наступления холодов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live".
По словам Пушилина, строители смогут справиться с этой задачей. Он также подчеркнул, что Макеевка подверглась "варварским обстрелам" со стороны ВСУ, но на данный момент ведутся восстановительные работы.
Ранее Пушилин заявил, что ВСУ уже с трудом перебрасывают резервы в Авдеевку.
Видео: ВКонтакте / Соловьев Live
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