Пушилин сообщил, что ВСУ снизили активные действия на линии боевого соприкосновения в ДНР

По его словам, идет снижение всех активных действий со стороны противника.

Украинские войска снизили активные действия на линии боевого соприкосновения в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, идет снижение всех активных действий со стороны противника. Пушилин отметил, что на Южно-Донецком направлении ВСУ проводили малочисленные атаки и, вероятно, начали перегруппировку.

Для нас это тоже определенная возможность сконцентрировать свои силы по тем или иным направлениям. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин заявил о снижении активности ВСУ на Авдеевском направлении.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live