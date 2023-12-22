Глава ДНР отметил, что завод являлся единственным местом работы для местного населения.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о возможности восстановления Авдеевского коксохимического завода. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, специалисты приступили к оценке возможности восстановления предприятия. Пушилин отметил, что завод был градообразующим предприятием и являлся единственным местом работы для местного населения. Специалисты проводят работу, однако на самом заводе и в Авдеевке сохраняются ряд опасностей.

Ранее мы сообщали, что Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку.

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