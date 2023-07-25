По его словам, город по-прежнему находится под обстрелом со стороны украинских войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, город по-прежнему находится под обстрелом со стороны украинских войск. Пушилин отметил, что из-за этого нет возможности обследовать территории и проводить восстановительные работы. Также врио главы ДНР сообщил, что ситуация на флангах сложная, но контролируемая.

Ранее Пушилин заявил, что вдоль Азовского моря усилены меры безопасности.

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