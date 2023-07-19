  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:22
168
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин: вдоль Азовского моря усилены меры безопасности

0 0

Он подчеркнул, что комфорт и безопасность на этом маршруте обеспечивают и военные.

Вдоль Азовского моря усилены меры безопасности. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры безопасности. Он уточнил, что речь идет о сухопутном коридоре в Крым. Пушилин подчеркнул, что комфорт и безопасность на этом маршруте обеспечивают и военные.

Ранее Пушилин заявил, что население Мариуполя превысило 280 тысяч человек.

Видео: YouTube / Одноклассники / Вести Live

Теги: азовское море, денис пушилин, днр, меры безопасности
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии