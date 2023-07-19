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Пушилин заявил, что население Мариуполя превысило 280 тысяч человек

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По его словам, в городе наблюдается большая потребность в новом жилье.

Население Мариуполя превысило 280 тысяч человек. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в Мариуполе наблюдается большая потребность в новом жилье. Он подчеркнул, что много жилья было разрушено в результате боевых действий, но люди возвращаются в город. Также Пушилин заявил, что заявок стало гораздо больше, чем стройплощадок.

Ранее Пушилин заявил, что порядка 13,5 тыс. машин скопились ночью на трассах в ДНР после ЧП в Крыму.

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: денис пушилин, днр, мариуполь, население
Категории: Лента новостей, Новости России,

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