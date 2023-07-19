Пушилин: порядка 13,5 тыс. машин скопились ночью на трассах в ДНР после ЧП в Крыму

Врио главы ДНР рассказал о решении ситуации на административной границе между регионами.

Очередь из порядка 13,5 тысяч автомобилей скопилась на территории сухопутного коридора, расположенного на территории Донецкой народной республики в связи с чрезвычайным происшествием в Крыму. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Эксперт пояснил, что к утру 19 июля очередь их транспортных средств уже ликвидирована.

Достаточно быстро удалось эту очередь растащить, перенаправить. К утру ситуация была полностью выравнена. Был упрощен режим административной границы, волонтеры предоставляли возможность[получить воду, продукты питания. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: воюющие за ВСУ иностранные наемники базируются преимущественно в Краматорске.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live