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Пушилин: воюющие за ВСУ иностранные наемники базируются преимущественно в Краматорске
Сегодня, 12:39
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Пушилин: воюющие за ВСУ иностранные наемники базируются преимущественно в Краматорске

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

 Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, преимущественно базируются в городе Краматорске на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире Первого канала сделал временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Денис Пушилин.

В Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся а ДНР под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В. 

Теги: всу, денис пушилин, днр, иностранные наемники, краматорск, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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