Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, преимущественно базируются в городе Краматорске на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире Первого канала сделал временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Денис Пушилин.

В Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся а ДНР под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно.

Денис Пушилин, врио главы ДНР