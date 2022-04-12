Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал происходящее в стране очередным сложным этапом для России. Однако чиновник выразил уверенность, что государство сможет преодолеть эти трудности. Таким мнением спикер поделился в видеообращении, опубликованном в его собственном Telegram-канале.
Очередной сложный этап, сложный момент для России, но я уверен, что и с этим мы тоже справимся.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР бойцы отражают атаки противника.
Фото и видео: Telegram / Денис Пушилин
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