Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России

Врио главы ДНР оценил ситуацию в стране.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал происходящее в стране очередным сложным этапом для России. Однако чиновник выразил уверенность, что государство сможет преодолеть эти трудности. Таким мнением спикер поделился в видеообращении, опубликованном в его собственном Telegram-канале.

Очередной сложный этап, сложный момент для России, но я уверен, что и с этим мы тоже справимся. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР бойцы отражают атаки противника.

Фото и видео: Telegram / Денис Пушилин