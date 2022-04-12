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Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России

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Врио главы ДНР оценил ситуацию в стране.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал происходящее в стране очередным сложным этапом для России. Однако чиновник выразил уверенность, что государство сможет преодолеть эти трудности. Таким мнением спикер поделился в видеообращении, опубликованном в его собственном Telegram-канале.

Очередной сложный этап, сложный момент для России, но я уверен, что и с этим мы тоже справимся.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР бойцы отражают атаки противника.

Фото и видео: Telegram / Денис Пушилин

Теги: денис пушилин, днр, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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