Глава ДНР сообщил о последних новостях из зоны СВО.

Российские Вооруженные силы успешно продвигаются в районе Свято-Покровского, это следующий населенный пункт после Северска. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник из нового региона страны заметил, что речь идет о следующем населенном пункте, в котором от военнослужащих начинает поступать информация об определенных успехах в продвижении боевых подразделений вперед. Дополнительно бойцы расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку.

Мы видим расширение зоны контроля и в самой Константиновке. Наши подразделения продолжают и в самом населенном пункте развивать успехи, но также еще и продолжают охват данного населенного пункта. Денис Пушилин, глава ДНР

На прошлой неделе глава Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что российские бойцы контролируют в Константиновке около 45 процентов зданий. А командующий "Южной" группировкой сил Сергей Медведев уточнил, что соединения, сражающиеся на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции, сосредоточили основные усилия на освобождении данного населенного пункта от армии киевского режима.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.