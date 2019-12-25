Глава ДНР раскрыл сведения об оперативно обстановке на СВО.

Освобождение населенного пункта Ровное расширило зону безопасности вокруг города Красноармейска. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что в настоящее время российские военнослужащие из "Центральной" группировки войск занимаются ликвидацией сил противника, окруженных на территории Димитрова. Также бойцы зачитают участки в Гришино.

Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в конце ноября 2025 года главе государства Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Эти земли составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел для Вооруженных сил Украины на Донбассе. Освобождение района позволит Вс РФ выйти к западным границам ДНР, после чего военнослужащие смогут продолжать наступление в Запорожской области. Позже это даст возможность перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.