Глава ДНР сообщил последние новости с фронта.

Вооруженные силы России улучшили позиции в Северске, в настоящее время на территории города идут бои. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что фиксируется улучшение позиций в указанном населенном пункте. Также бойцы занимаются зачисткой многоэтажной постройки в Димитрове от армии киевского режима. Дополнительно известно, что зона контроля ВС РФ постепенно расширяется в окрестностях Красноармейска в направлении к Гришино.

В Димитрове… планомерно идет зачистка в том числе и многоэтажной застройки, там, где у противника больше шансов какой-то период продержаться. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: ВСУ безуспешно пытались деблокировать Димитров через Родинское.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.