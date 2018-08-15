Пушилин: ВСУ безуспешно пытались деблокировать Димитров через Родинское

В ДНР раскрыли последние данные о ситуации на поле боя.

Российские Вооруженные силы уничтожили в районе населенного пункта Родинского в ДНР украинских военнослужащих, пытавшихся деблокировать город Димитров. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт объяснил, что армия фиксирует улучшение боевых позиций на краснолиманском направлении и в добропольском выступе. Самой горячей точкой глава нового региона нашей страны назвал Ямполь, расположенный в южной части. Однако сейчас противник пытается удержать под своим контролем данный населенный пункт всеми имеющимися силами.

Также мы видим, что есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках. Денис Пушилин, глава ДНР

Дополнительно Вооруженные силы Украины пытаются атаковать мирных жителей на Донбассе. Это происходит, несмотря на критическую ситуацию с энергетической системой на самой Украине. Российские подразделения при этом планомерно отодвигают противника от мирных городов макрорегиона.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.