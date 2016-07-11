Пушилин: ВС России практически окружили Родинское в ДНР

Глава ДНР рассказали о последних событиях на фронте СВО.

Российские Вооруженные силы практически окружили группировку Вооруженных сил Украины в населенном пункте Родинский, расположенном под городом Красноармейском. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт объяснил, что нашим бойцам удалось сковать противника на указанной территории. В текущий момент военнослужащие занимаются зачисткой формирований врага. Также известно, что ожесточенные сражения происходят в районе Константиновки. При этом в южном направлении от Клебан-Быкского водохранилища в зоне проведения специальной военной операции ситуация значительно улучшена.

Есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются. Добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения. Нашим бойцам приходится их просто "перемалывать". Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

