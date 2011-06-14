  1. Главная
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
По мнению главы ДНР, речь идет о планомерном успехе на СВО.

Подразделения российских Вооруженных сил  продвигаются по нескольким ключевым направлениям на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.  Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, выступая в эфире телеканала "Россия-24".  Эксперт пояснил, что в том числе речь идет об оперативном направлении в сторону Красноармейска.

Это и Добропольский выступ, который противник уже информационно несколько раз и срезал, и убирал, и нивелировал угрозы. Но нет, наши бойцы, наоборот, продолжают там, мало того что удерживать позиции,  и расширяют зону контроля.

Денис Пушилин, глава ДНР

В районе населенного пункта Красноармейск сражения продолжаются в районе Удачного, но также и на территории самого Красноармейске боевые подразделения в очень непростых условиях городских противостояний с противником все равно продвигаются вперед. 

Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе.

Фото: Telegram / СМОТРИ

